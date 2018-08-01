Цены на цветные металлы - 31-07-18

ЛОНДОН, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.24% и составила 2074.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.15% и составила 6208.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.46% и составила 2145.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.36% и составила 13730.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.45% и составила 19875.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.75% и составила 2523.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.