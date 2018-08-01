МИД Армении выразило соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР. Как передает «Арменпресс», об этом МИД пишет на своей странице в Twitter. Погибшими в Центральноафриканской Республике журналистами были Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

"Искренние соболезнования семьям, родственникам и коллегам российских журналистов, погибших в ЦАР. Надеемся на скорейшее наказание всех виновных", - сказано в заявлении МИД.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Они снимали документальный фильм о "частной военной компании Вагнера" - неформальной организации российских военных наемников.

Первым о гибели россиян сообщило агентство Франс пресс со ссылкой на источники. По его данным, у убитых были при себе пресс-карты.

Тела были обнаружены на дороге в 23 километрах от города Сибю, выяснило агентство. По данным источников, они были были убиты "неизвестными вооруженными людьми".

Автомобиль, в котором находились россияне, был расстрелян из засады из автоматов, рассказал его водитель, которому удалось выжить. Трое его пассажиров погибли на месте.

"По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал источник "Интерфакса" в полиции ЦАР.