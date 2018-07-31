“Зангезурский медно-молибденовый комбинат” возглавляет список 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении

Комитет государственных доходов Армении опубликовал список 1000 крупнейших налогоплательщиков за первое полугодие 2018 года, согласно которому в первые шесть месяцев было собрано налогов в размере 446 млрд 615 млн 735 тыс драмов. Как сообщает Арменпресс, налоговые органы собрали 343 млрд 794 млн 934 тыс драмов, а остальную сумму – таможенные органы. Согласно госбюджету на 2018 год, в течение всего года предусматривается сбор налогов в размере 1 трлн 248 млрд драмов. В первой половине года только 1000 крупных налогоплательщиков выплатили 35,78% от запланированной госбюджетом суммы.

10 крупнейших налогоплательщиков Армении в первом полугодии заплатили налог в размере 120 млрд 20 млн 625 тыс драмов. Налоговые органы собрали 96 млрд 298 млн 390 тыс драмов, а остальную сумму – таможенные органы.

По данным первого полугодия 2018 года, список 1000 крупнейших налогоплательщиков республики возглавляет “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” (24 млрд 642 млн 595 тыс драмов). Второй по величине налогоплательщик – “Газпром Армения” (20 млрд 736 млн 294 тыс драмов). Далее идут “Гранд Тобако” (16 млрд 699 млн 240 тыс драмов), компания “Геопромайнинг долг” (8 млрд 871 млн 429 тыс драмов), “Си Пи Эс ойл корпорейшн” (8 млрд 166 млн 858 тыс драмов), “Филип Моррис Армения” (8 млрд 155 млн 871 тыс драмов), “Алекс Холдинг” (7 млрд 678 млн 258 тыс драмов), “Джей Ти Ай Армения” (7 млрд 84 млн 646 тыс драмов), “Электрические сети Армении” (518 млн 982 тыс драмов). Десятку крупнейших налогоплательщиков замыкает “Интернейшнл Масис Табак” (5 млрд 839 млн 481 тыс драмов).