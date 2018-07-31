Москва и Токио договорились провести консультации по гумпомощи Сирии

Москва и Токио договорились провести российско-японские консультации по оказанию гуманитарной помощи Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил во вторник глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.

"В рамках сотрудничества на международной арене мы договорились провести японо-российские консультации по вопросам оказания гуманитарной помощи Сирии. Такие контакты предполагается осуществлять в рамках межведомственного плана консультаций на 2018-2019 гг.", — сказал министр по итогам встречи в формате "2+2" (переговоры глав МИД и минобороны двух стран) в Москве.