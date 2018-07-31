"Локомотив" подписал контракт с защитником сборной Германии

Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хеведес подписал четырехлетний контракт с "Локомотивом". Как передает Арменпресс со ссылкой на “Спорт-Экспресс”, об этом сообщает официальный сайт клуба.

В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.

Футболист выступал за "Шальке" с 2007 года. В составе команды 30-летний игрок провел 335 матчей, в которых забил 23 мяча. В прошлом сезоне он был в аренде в "Ювентусе", за который провел 3 матча.