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Экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить сборную Египта


Экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить сборную Египта. Как передает Арменпресс со ссылкой на “Спорт-Экспресс”, об этом сообщает King Fut. Французский специалист провел встречу с руководством египетской федерации и согласовал финансовые условия контракта. Анри взял небольшое время на раздумья, после чего огласит свой ответ.

Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали. Ранее сообщалось, что француз возглавит "Астон Виллу", но клуб принял решение оставить на посту тренера Стива Брюса.




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