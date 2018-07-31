Турция пригрозила юридическими мерами, если США помешают поставкам F-35

Турция намерена принять юридические меры, если Соединенные Штаты попытаются помешать поставкам американских истребителей пятого поколения F-35.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом, как сообщает газета Sabah, заявил во вторник официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"F-35 является международным проектом, и Турция примет юридические меры в случае, если будут предприняты какие-либо шаги по предотвращению поставок F-35", - приводит издание слова Калына.

Эрдоган 29 июля заявил, что Турция обратится в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять приобретенные Анкарой истребители. Президент также подчеркнул, что в вопросе приобретения истребителей Турция "может рассмотреть альтернативы" F-35. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.