Дамаск потребовал от американских военных покинуть Сирию

Правительство Сирийской Арабской Республики требует от Соединенных Штатов и всех их союзников немедленно покинуть территорию Сирии, так как их пребывание на этой территории незаконно. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в астанинском формате Башар Джаафари на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, американские войска незаконным образом находятся в лагере беженцев Ругбан, в котором остаются около 55 тыс. сирийских гражданских лиц, в треугольнике на границе между Иорданией, Ираком и Сирией.

В Сочи 30 и 31 июля проводится десятая встреча на высоком уровне по Сирии.