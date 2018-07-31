Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 31 июля встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Миланези, который находится в Республике Армения в составе делегации во главе с президентом Италии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян подтвердил готовность Армении к дальнейшему развитию отношений между двумя странами как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В связи с этим министр высоко оценил первый государственный визит президента Италии в истории двусторонних отношений.

Поблагодарив за прием, Энцо Миланези отметил, что Италия придает важное значение всеобъемлющей повестке дня, сложившейся с Арменией, подчеркнув, что визит президента Италии является хорошей возможностью обсудить шаги по углублению многовековых отношений.

Министр иностранных дел проинформировал своего итальянского коллегу о последних внутриполитических событиях в Армении, отметив, что новое правительство Армении подтвердило свою приверженность реализации приоритетов, направленной на укрепление справедливости, верховенства закона, равных возможностей в социальной и экономической сферах. Министры иностранных дел Армении и Италии обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в антикоррупционной сфере.

Подчеркнув, что в армяно-итальянских экономических отношениях наблюдается положительная динамика, министры иностранных дел двух стран коснулись шагов по углублению двустороннего экономического сотрудничества и деятельности армяно-итальянской межправительственной комиссии. В контексте укрепления деловых связей собеседники подчеркнули важность возобновления прямых рейсов между Арменией и Италией.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах культуры, науки и образования. Министр Мнацаканян выразил благодарность итальянским властям за бережное отношение к армянскому культурному наследию и усилия по его сохранению.

В контексте отношений Армения-ЕС министр иностранных дел Италии заявил, что они предпринимают все возможные усилия для содействия Договору о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Европейский союз. Со своей стороны Зограб Мнацаканян подчеркнул важность расширения сотрудничества между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.

Стороны также затронули ряд региональных вопросов, в частности, касающиеся событий вокруг ядерной программы Ирана.

Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что в переговорах для Армении являются приоритетными вопросы

о статусе и безопасности Арцаха. Министр Мнацаканян отметил, что продолжающаяся военная риторика Азербайджана и распространение антиармянской пропаганды направлены на провал усилий по установлению мира. Министры иностранных дел Армении и Италии подчеркнули важность создания благоприятной атмосферы для дальнейшего мирного процесса.

В конце встречи Зограб Мнацаканян и Энцо Миланези подписали двусторонние документы.