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Левон Аронян уступил свои позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ


Лидер национальной  сборной  Армении Левон Аронян уступил свои позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ. Как  передает Арменпресс, ФИДЕ  опубликовала августовскую таблицу, где  Аронян занимает 13 строчку.

Лидирует действующий чемпион мира  Магнус Карлсен. За ним идут: Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Дин Лижэнь, Уэсли Со, Аниш Гири, Владимир Крамник, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Сергей  Карякин.

Среди 100 шахматистов представители Армении Габриел Саркисян, Грант Мелкумян, Владимир Акопян.




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