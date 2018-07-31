Лидер национальной сборной Армении Левон Аронян уступил свои позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ. Как передает Арменпресс, ФИДЕ опубликовала августовскую таблицу, где Аронян занимает 13 строчку.

Лидирует действующий чемпион мира Магнус Карлсен. За ним идут: Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Дин Лижэнь, Уэсли Со, Аниш Гири, Владимир Крамник, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Сергей Карякин.

Среди 100 шахматистов представители Армении Габриел Саркисян, Грант Мелкумян, Владимир Акопян.