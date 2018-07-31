Азиатские индексы - 31-07-18

ТОКИО, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.04% и составил 22553.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.84% и составил 1753.29 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 2876.40 пункта, а HANG SENG снизился на 0.52% и составил 28583.01 пункта.