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Азиатские индексы - 31-07-18


ТОКИО, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.04% и составил 22553.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.84% и составил 1753.29 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 2876.40 пункта, а HANG SENG снизился на 0.52% и составил 28583.01 пункта.




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