Таиланд запросил экстрадицию из Британии экс-премьера Йинглак Чинават

Таиланд официально запросил у Великобритании экстрадицию бывшего премьер-министра Йинглак Чинават, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.

Издание публикует копию письма посольства Таиланда в Великобритании от 5 июля текущего года, обращенного к британским властям и сопровождающего официальный экстрадиционный запрос.

"По поручению королевского правительства Таиланда и в соответствии с договором об экстрадиции разыскиваемых преступников между Королевством Сиам (старое название Таиланда) и Великобританией 1911 года, посольство запрашивает экстрадицию госпожи Йинглак Чинават, гражданки Таиланда, которая, как стало известно, в настоящее время проживает в Великобритании", — говорится в письме.

Также в письме упоминается приложенный к нему пакет документов, состоящий из самого экстрадиционного запроса и копии приговора в отношении Чинават специальной коллегии Верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности.

Йинглак Чинават была заочно приговорена Верховным судом Таиланда к пяти годам лишения свободы в сентябре 2017 года по обвинению в преступной халатности в исполнении обязанностей премьер-министра.

Правительство Йинглак Чинават, первой женщины на посту премьер-министра Таиланда, пришедшее к власти в результате победы на выборах в 2011 году, в 2014 году было свергнуто военным переворотом под руководством командующего сухопутных войск генерала Праюта Чан-Оча, ставшего затем главой военного правительства и премьер-министром.