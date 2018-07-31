Глава британского МИД призвал Париж и Берлин убедить ЕК в прагматичном подходе к Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал власти Франции и Германии убедить Европейскую комиссию (ЕК) в необходимости придерживаться прагматичного подхода к Brexit на переговорах с Лондоном. В противном случае, сказал глава британского МИД в интервью газете Evening Standard, размещенном во вторник на сайте издания, крайне велика вероятность того, что Лондон и Брюссель так и не заключат соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, передает Арменпресс.

"Франции и Германии следует решительно заявить [Европейской] комиссии о том, что нам необходимо договориться о прагматичном и благоразумном исходе [переговоров], который защитит обе стороны Ла-Машна, потому что за каждым рабочим местом, потерянным в Великобритании, последует потеря рабочих мест в Европе, если Brexit пойдет не так, как следует", - сказал Хант. По словам руководителя ведомства, "вероятность выхода без сделки возрастает с каждым днем, покуда мы не увидим изменений в подходе со стороны Еврокомиссии". Последняя, как утверждает глава британского МИД, "придерживается мнения, что ей необходимо лишь выждать время, и Великобритания спасует". "Это просто глубокое непонимание нас как страны", - констатировал министр.





