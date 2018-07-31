Конкурс красоты "Мисс Вселенная" пройдет в декабре 2018 года в Бангкоке. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, конкурс состоится в Таиланде в третий раз, передает Арменпресс.

По словам министра туризма и спорта Вирасака Ковасурата, организаторы решили провести 67-е мероприятие именно в Бангкоке. Конкурс состоится 17 декабря в выставочном комплексе Impact Arena.

В свою очередь премьер-министр Прают Чан-Оча приветствовал выбор организаторов и заявил, что правительство готово поддержать проведение конкурса.

Конкурс "Мисс Вселенная" проходил в Таиланде в 1992 году и в 2005 году. В ноябре 2017 года 66-й конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в США, тогда победительницей стала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.





