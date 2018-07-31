Дочь президента Италии посетила Дом-музей Мартироса Сарьяна

Дочь президента Италии Лаура Маттарелла 31 июля посетила Дом-музей Мартироса Сарьяна в Ереване. Ее сопровождали супруги министра иностранных дел Армении и посла Италии в Армении.

Как сообщает Арменпресс, директор Дома-музея Рузан Сарьян представила гостям разные периоды творческой жизни художника. Она сказала, что уникальность Дома-музея заключается в том, что он начал действовать, когда Мартирос Сарьян был жив.

Рузан Сарьян сообщила, что Сарьян познакомился с работами представителей импрессионизма в собрании одного из российских коллекционеров, но, высоко оценив западное искусство, он отправился за впечатлениями не в Париж, а на Восток – в Турцию, Египет и Иран. В этих странах созданы многочисленные работы автора.

После посещения всех залов Дома-музея гости насладились коньяком в комнате мастера. В конце визита гости поблагодарили за теплый прием.