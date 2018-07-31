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Пашинян подписал решение о создании межведомственной комиссии по подготовке и проведению 17-го саммита Франконии


Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании межведомственной комиссии по подготовке и проведению 17-го саммита глав государств и правительств Франконии. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра размещено на e-gov.am

Комиссия будет регулярно отчитываться перед премьер-министром о ходе подготовки к саммиту.




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