Пашинян подписал решение о создании межведомственной комиссии по подготовке и проведению 17-го саммита Франконии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании межведомственной комиссии по подготовке и проведению 17-го саммита глав государств и правительств Франконии. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра размещено на e-gov.am
Комиссия будет регулярно отчитываться перед премьер-министром о ходе подготовки к саммиту.
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