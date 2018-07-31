Министерство иностранных дел России опубликовало в официальном аккаунте Facebook фотографию главы ведомства Сергея Лаврова, сопроводив ее ироничной подписью, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На снимке министр стоит на фоне голубого неба и улыбается, держа на плече огромный триколор.

По словам сотрудников МИД, фото обладает "целебным" эффектом.

"Прикладывать к больным местам на планете", — говорится в сообщении.

Авторы поста добавили, что в некоторых географических точках прикладывание снимка может вызывать "эффект экзорцизма".