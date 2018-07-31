В WhatsApp появилась функция групповых звонков

Разработчики мессенджера WhatsApp ввели функцию групповых аудио- и видеозвонков. Как передает Арменпресс, об этом пишет The Verge.

"Наши пользователи тратят на звонки более двух миллиардов минут в день. Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня вводим в WhatsApp групповые аудио- и видеозвонки", — заявили разработчики.

В одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо позвонить одному из них, а затем нажать на кнопку "добавить участников" в правом верхнем углу экрана.

В групповых звонках используется end-to-end шифрование. Воспользоваться новой функцией после обновления смогут пользователи устройств на iOS и Android.