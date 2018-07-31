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Тысячи грузин работают на чайных плантациях в Турции


Около 10 тысяч граждан Грузии работают на чайных плантациях в Турции, в провинции Ризе, а около тысячи человек — на чайных фабриках, пишет газета "Сакартвелос республика", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

С гражданами Грузии, которые временно работают в Турции, на пяти заводах провели встречи представители грузинского дипкорпуса.

Главной причиной того, что граждане Грузии покидают свою родину, является безработица и поиск лучшей жизни. Уровень безработицы в 2017 году составил 13,9%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат". При этом безработных больше среди женщин.

 




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