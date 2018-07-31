ЕС выделил €700 млн на поддержку малых предприятий в Греции и Испании
16:25, 31 Июль, 2018
Евросоюз объявил о запуске инвестиционного проекта для Греции и Испании на €700 млн для поддержки малых и средних предприятий.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии.
"Европейский инвестиционный банк подписал два соглашения по финансированию малых и средних предприятий в Греции и Испании общим объемом в €700 млн. Эти проекты также получили поддержку Европейского фонда стратегических инвестиций", - отмечается в документе.
По словам замглавы Еврокомиссии по вопросам занятости, роста и инвестиций Юрки Катайнена, кредитование благодаря этим проектам смогут получить до 700 тыс. малых и средних предприятий на юге Европы.