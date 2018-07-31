У берегов Ливии спасли более 600 мигрантов

Более 600 мигрантов спасены у берегов Ливии, заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини, опровергнув сообщения о том, что итальянский корабль привез часть из них обратно в Ливию вместо того, чтобы доставить в один из европейских портов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ливийская береговая охрана в последние часы спасла и доставила на сушу 611 мигрантов", — написал он в своем Twitter.

Ранее депутат итальянского парламента от малой партии "Свободные и равные" Никола Фратоянни заявил, что корабль под итальянским флагом, работающий при нефтяной платформе, спас в Средиземном море 108 мигрантов и в нарушение международного права доставил их обратно в Ливию. Таким образом, речь якобы шла о первом подобном случае, когда европейское судно вернуло спасенных в страну отбытия.

Сальвини опроверг эти утверждения, заявив, что итальянская сторона не участвовала ни в одной из этих операций.