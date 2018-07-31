В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны

Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали принимать меры по внедрению политики "только кремация" с целью сохранения земельных ресурсов, насильно конфисковывая у местного населения готовые гробы и запрещая традиционные ритуалы погребения усопших, как передает Арменпресс, об этом пишет газета South China Morning Post.

Правительство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным методом уничтожения останков человека. Власти многих городов по всей провинции в целях сохранения земельных ресурсов поставили крайний срок исполнения политики "только кремация" уже к сентябрю этого года.

Как пишет издание, согласно фотографиям и видеокадрам, распространившимся в социальных сетях в Китае за прошедшие выходные, чиновники силой конфисковали гробы из домов местных деревенских жителей в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Огромная гора деревянных гробов была уничтожена экскаватором, при этом многие пожилые жители, ложились в гробы в попытке их сохранить.