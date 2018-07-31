Бельгии понадобились тысячи полицейских

Бельгийская полиция испытывает острую нехватку кадров. Как передает Арменпресс, об этом агентству РИА Новости сообщил представитель профсоюза стражей порядка (SLFP) Вансен Уссен.

По его словам, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097 сотрудников. Уссен отметил, что в связи с кадровым дефицитом «полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность».

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Он добавил, что из-за ситуации с нехваткой кадров профсоюз обратился к руководству МВД страны с просьбой ускорить набор полицейских кадров.

В апреле 2017 года газета De Morgen сообщала о дефиците в рядах антитеррористического подразделения федеральной полиции Бельгии. По сведениям издания, около 20 специалистов по борьбе с терроризмом собирались покинуть ряды подразделения из-за критики, которой их подвергли после терактов, совершенных в Брюсселе 22 марта 2016 года в аэропорту Завентем и на станции метро Маленбек. Тогда жертвами стали 32 человека, более 320 получили ранения.