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В Сети появились фото новой модели iPhone


Латвийский дизайнер Вениамин Гескин показал в Twitter фотографии, на которых, предположительно, запечатлена новая модель iPhone, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На снимках показаны макеты iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном и iPhone с дисплеем 6,1 дюйма. Показанные дизайнером прототипы похожи на концепты из предыдущих "сливов", которые, как утверждалось, были сделаны на основе "окончательного варианта" чертежей новинки.

Судя по фотографиям, в Plus-версии телефона будет двойная камера, тогда как в стандартной модели присутствует всего одна. Кроме того, на прототипах отсутствуют сканеры отпечатка пальца.

Вениамин Гескин рисует рендеры гаджетов по различной информации о грядущих новинках IT-рынка. Так, дизайнер первым показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X.

Ожидается, что компания Apple представит новую модель своего смартфона в сентябре.

 

 




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