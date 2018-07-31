Аронян с разгромным счетом победил Фабиано Каруана

Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартовал с победы на организованном порталом Chess.com турнире Speed Chess Championship, который проводится в Сети.

Как передает «Арменпресс» , впервом туре Аронян со счетом 20.5-6.5 победил представителя США Фабиано Каруана и вышел в четвертьфинала. Следующим соперником Ароняна станет победитель пары Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Аниш Гири (Голландия).