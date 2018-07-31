Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Аронян с разгромным счетом победил Фабиано Каруана


Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартовал с победы на организованном порталом Chess.com турнире Speed Chess Championship, который проводится в Сети.

Как передает «Арменпресс», впервом туре Аронян со счетом 20.5-6.5 победил представителя США Фабиано Каруана и вышел в четвертьфинала. Следующим соперником Ароняна станет победитель пары Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Аниш Гири (Голландия).


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации