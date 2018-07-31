В Израиле могут построить аэропорт на искусственном острове

Израиль прорабатывает проект строительства у своих берегов искусственного острова для размещения там нового аэропорта. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На совещании с руководством профильных министерств и ведомств глава правительства отдал распоряжение "продвигать" такой план, чтобы обеспечить возможности для приема растущего числа туристов, приезжающих в страну.

"Нетаньяху распорядился о продвижении плана строительства аэропорта на искусственном острове у побережья Государства Израиль", — говорится в пресс-релизе.

Согласно данным, которые звучали ранее в СМИ, реализация проекта может занять 10-15 лет и обойтись примерно в 10 миллиардов долларов.