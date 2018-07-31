Назван способ предотвратить облысение

Ученые Университета Джонса Хопкинса (США) показали, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи. Экспериментальный препарат останавливает синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые участвуют в активации воспалительных процессов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Хотя испытание препарата было проведено лишь на мышах, ученые считают, что аналогичные результаты наблюдались бы и у человека. Специалисты намереваются проверить эту гипотезу в будущих исследованиях.