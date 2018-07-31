Внешняя политика Армении не прозападная и не пророссийская, мы – проармянские: пространное интервью Никола Пашиняна радиоканалу RFI

В своем интервью радиоканалу RFI премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что революция в Армении продолжается.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ответ на вопрос о том, как он – бывший оппозиционер и журналист, чувствует себя на посту премьер-министра Армении. «Революции основаны н а сделанном в какой-тто момент выборе – остановиться или идти дальше? В Армении это решение приняли люди. Если бы я единолично решал, как поступать дальше, я бы поставил народ перед разочаррованием. Сегодня революция в Армении продолжается. Мы подняли вопросы, и мт здесь, чтобы их решить»,- сказал он.

По поводу искоренения коррупции в системе правосудия премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судь-взяточники будут наказаны по всей строгости закона, остальные же будут работать свободно и независимо.

На слова журналиста о том, что доля женщин в новом правительстве Армении все еще низкая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на днях он назначил 4 женщин-замминистра. По его словам, революция состоялась по причине самого активного участия в ней женщин и молодежи, и участие женщин в политических процессах было беспреецедентным. «Я уверен, что роль женщин будет расти»,- сказал он.

По поводу репатриации премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потенциал диапоры может оказаться востребованным во всех областях, включая управление.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтверждает свою позицию в вопросе внешнеполитических векторов Армении. «Наша цель – национальные интересы, суверенитет страны, независимость. Внешняя политика Армении не прозападная и не пророссийская, мы – проармянские»,-сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По поводу урегулирования карабахского конфликта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, чыо отнюдь не означает, что она должна выступать в переговорсх вместо него. Именно поэыому важно участие Арцаха в переговорном процессе, поскольку именно отсутствие этой стороны за столом переговоров препятствует процессу урегилирования. «Если Баку действительно заинтересован в урегулировании конфликта, то он должен быть заинтересован в возвращении НКР за стол переговоров»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.