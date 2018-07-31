Министр ИД Южной Осетии направил поздравительное послание в связи с 25-летием создания МИД Республики Арцах

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян получил поздравительное послание от министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева в связи с 25-летием создания внешнеполитического ведомства Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Республики Арцах.

В поздравительном послании в частности отмечается: «На всех этапах становления государственности Министерство иностранных дел Арцаха интенсивно и ответственно проводило работу по защите и продвижению интересов республики, уверенно и последовательно реализует свои задачи сегодня в непростых условиях новых вызовов и изменений международного поля. Дипломатическая служба Нагорного Карабаха своим ежедневным трудом, основанным на лучших нравственных качествах и традициях народа Арцаха, демонстрирует высокий профессионализм, последовательность и преданность выбранному пути. Уверен, что развитие сложившихся между внешнеполитическими ведомствами Южной Осетии и Арцаха прочных партнерских и дружеских отношений будет и впредь способствовать повышению уровня взаимодействия наших государств, расширению двустороннего сотрудничества во имя мира и процветания наших стран и народов».