Названы лучшие нудистские пляжи

Эксперты составили рейтинг самых популярных и красивых нудистских пляжей, проанализировав отзывы туристов на сайте для путешественников TripAdvisor. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает The Sun.

Согласно оценкам пользователей, лидирующее место занял пляж Патара в Турецкой Ривьере. На нем можно не только загорать и купаться без бикини, но также посетить пенную вечеринку для нудистов.

На второй позиции оказался пляж Little Banana на острове Скиатос в Греции. «Этот пляж просто идеален, чтобы принимать солнечные ванны», — уточняется в одном из отзывов.

Третье место получил один из самых старых нудистских пляжей Германии — Buhne 16. По словам посетителей, он достаточно удален от переполненных туристами мест, и иногда тюленей там больше, чем людей.

Также в список лучших прибрежных мест для любителей загорать без одежды вошли хорватский пляж Valalta, пляж Es Tren на Майорке, Plage de Tahiti во Франции, пляж Paradise на греческом острове Миконос и пляж Porto Ferro на Сардинии.