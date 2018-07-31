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В Гюмри произошла потасовка между гражданами РФ: есть пострадавшие


В Гюмри накануне произошел очередной инцидент с участием российских граждан, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Около 00:50 часов 30 июля в отделение полиции из медцентра Гюмри поступил сигнал о том, что к ним доставлен гражданин с травмами, подозрением на сотрясение мозга, гематомами и ссадинами. Он был доставлен из общежития в районе Северского. После оказания ему медпомощи он удалился.

Чуть позже поступил сигнал о втором пьяном пострадавшем-гражданиме РФ.  По данным следствия, мужчины поссорились во дворе общежития, началась драка. Согласно некоторым СМИ,  один из граждан РФ служит в  N-ской части МО РФ, другой - служит на российской военной базе 102 в Гюмри.


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