Американские молекулярные биологи создали нановакцину, защищающую от редких и распространенных штаммов гриппа, и успешно проверили ее работу на мышах. Их выводы были опубликованы в журнале PNAS, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наша новая вакцина действует и на Т-клетки, отвечающие за клеточную реакцию на инфекции, и на В-клетки, вырабатывающие антитела. Помимо этого, эффективность ее работы улучшилась за счет использования пластыря с набором микроигл. Все это открывает дорогу для создания дешевой универсальной вакцины от гриппа", — рассказывает Бао-Чжун Ван (Bao-Zhong Wang) из университета штата Джорджия в Атланте (США).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса – А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году.

Новая версия вакцины, как показали опыты на мышах, защитила всех грызунов от смертельных доз сразу нескольких штаммов гриппа, принадлежавших как к эпидемическим версиям вируса, так и к более редким разновидностям.