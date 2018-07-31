Индийская мода покоряет мир: фоторепортаж из Нью-Дели
Яркие цвета и замысловатые узоры на одеяниях обращают тенденции в сторону восточных традиций
В конце июля в Нью-Дели прошла индийская Неделя моды, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
"Небесная" коллекция дизайнера Рауля Мишры стала одной из изюминок Недели моды в Нью-Дели. Мозаичная и цветочная вышивка, накидки, дорогие ткани и женственные образы. Автор говорит, что его вдохновило исламское искусство. При этом все его образы как будто рождены на небесах.
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