Индийская мода покоряет мир: фоторепортаж из Нью-Дели

Яркие цвета и замысловатые узоры на одеяниях обращают тенденции в сторону восточных традиций

В конце июля в Нью-Дели прошла индийская Неделя моды, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Небесная" коллекция дизайнера Рауля Мишры стала одной из изюминок Недели моды в Нью-Дели. Мозаичная и цветочная вышивка, накидки, дорогие ткани и женственные образы. Автор говорит, что его вдохновило исламское искусство. При этом все его образы как будто рождены на небесах.