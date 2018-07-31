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Прекращены полномочия депутата НС Арцаха Арсена Арстамяна


Прекращены полномочия депутата НС Арцаха Арсена Арстамяна. Председатель Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян 31 июля подписал протокол о прекращении депутатского мандата Арсена Арстамяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НС Арцаха. Протокол был направлен в Центральную избирательную комиссию Арцаха.


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