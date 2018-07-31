Актер Крис Пратт в понедельник опубликовал в своем профиле в Instagram открытое письмо в поддержку режиссера фильмов "Стражи Галактики" и "Стражи Галактики. Часть 2" Джеймса Ганна, подписанное актерским составом кинокартины, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали 10 дней перед комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить", - говорится в письме, которое подписали Пратт, Брэдли Купер, Зои Салдана, Вин Дизель, Дейв Батиста и другие члены актерского состава.

"Мы были воодушевлены поддержкой со стороны поклонников и представителей СМИ, которые хотят, чтобы Джеймс вернулся в качестве режиссера третьей части фильма", - указывается в тексте.

Walt Disney Company прекратила сотрудничество с Ганном 20 июля, отстранив его от работы над третьей частью картины "Стражи Галактики". Причиной стали нетактичные комментарии Ганна в Twitter на темы педофилии, Холокоста, сексуального насилия и СПИДа, которые он размещал в 2008-2011 годах. Ганн принес извинения и удалил многие свои старые публикации.

По состоянию на 30 июля более 300 тыс. человек подписали петицию на портале change.org за возвращение к работе режиссера фильма "Стражи Галактики".