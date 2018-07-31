Глобальное потепление объяснили природным циклом

Международная группа ученых из Принстонского университета (США) и Института химии имени Макса Планка (Германия) пришла к выводу, что глобальное потепление за последние 11 тысяч лет связано с высвобождением углекислого газа из вод Южного океана. Вместе с тем, этот процесс не связан с климатическими изменениями, спровоцированными человеческой деятельностью в последние десятилетия, и объясняет лишь стабилизацию относительно высокой температуры несколько тысяч лет назад. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что Южный океан, окружающий Антарктиду, является регионом, где наблюдается крупномасштабный апвеллинг — подъем глубинных вод к поверхности. Здесь углекислый газ, растворенный в морской воде, высвобождается в атмосферу.

Ученые выяснили, что 11 тысяч лет назад произошло усиление апвеллинга, которое привело к стабилизации теплого климата.