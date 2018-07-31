Президенты Армении и Италии открыли Армяно-итальянский центр по охране культурного наследия

31-го июля президенты Армении и Италии – Армен Саркисян и Серджио Маттарелла, открыли Армяно-итальянский центр по охране культурного наследия в Национальной галерее Армении.



Как передает «Арменпресс», в своем выступлении министр культуры Армении Лилит Макунц сказала, что Центр еще больше углубит армяно-итальянские связи и взаимовыгодное сотрудничеств.

"Армяно-итальянские связи имеют многовековую историю. Можем с уверенностью сказать, что в последние годы наблюдается подъем в двусторонних отношениях. Об этом свидетельствуют десятки мероприятий, которые проводятся в Италии", — сказала Макунц на открытии центра.

Министр выразила надежду, что центр привлечет к работе специалистов международного уровня для изучения, сохранения и реконструкции культурного наследия двух народов.

«Армения и Италия углубляют сотрудничество в вопросе сохранения и изучения памятников культуры.Народы Армении и Италии связаны многовековой дружбой и одними из первых приняли христианство»,- . сказал министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези.

Глава МИД Италии отметил, что общие исторические моменты позволяют с надеждой смотреть на будущее двусторонних отношений. По его мнению, одно из доказательств дружбы между двумя странами – открытие центра.

Моаверо-Миланези подчеркнул, что центр станет площадкой для всех тех, кто заинтересован в сохранении культурного наследия двух народов.

Фото: Геворга Перкуперкяна

По приглашению президента Республики Армена Саркисяна с двухдневным государственным визитом в Республику Армения прибыл президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла с дочерью Лаурой Маттареллой.

В составе возглавляемой президентом Маттареллой делегации министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо Миланеси, другие официальные лица.

В резиденции президента Республики сегодня состоялась официальная церемония встречи прибывшего в Армению с государственным визитом президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы.

В резиденции президента Республики состоялась встреча президентов Армении и Италии, в которой принимали участие министры иностранных дел двух стран.

Президент Армен Саркисян, приветствуя президента Италии Серджио Маттареллу отметил, что его визит является историческим, так как это первый визит президента Итальянской Республики в нашу страну.



Подчеркнув, что в основе армяно-итальянских отношений заложены тесные исторические контакты двух древних народов и берущие начало из одного истока системы ценностей, Армен Саркисян сказал, что после обретения Арменией независимости за прошедшую четверть века армяно-итальянские межгосударственные отношения развивались в духе партнёрства и взаимного доверия.



Президенты Армен Саркисян и Серджио Маттарелла обменялись мнениями по поводу широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества, отметили, что многоплановые отношения двух стран имеют большой потенциал развития и благодаря общим усилиям их можно будет поднять на новый качественный уровень

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В конце встречи президент Республики Армен Саркисян наградил президента Итальянской Республики Серджио Маттареллу Орденом Почёта за значительный вклад в дело укрепления и развития межгосударственных отношений между Республикой Армения и Итальянской Республикой.

Президенты Республики Армения и Итальянской Республики Армен Саркисян и Серджио Маттарелла подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации.



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Заявление президента Армена Саркисяна

Многоуважаемый господин президент Маттарелла,



Дамы и господа,



Уважаемые коллеги,



Ещё раз сердечно приветствую вас в Ереване, в Республике Армении.

С удовлетворением хочу отметить, что наша беседа с президентом Маттареллой протекала в тёплой атмосфере. У нас состоялось содержательное обсуждение широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества.

Мы подтвердили свою приверженность к укреплению межгосударственных отношений.

Согласились, что нужно прилагать дополнительные усилия для придания нового динамичного развития армяно-итальянскому взаимодействию, как в двустороннем формате, так и на международных аренах, в том числе и в рамках партнёрства Армения – Евросоюз.

Мы констатировали, что Италия, являясь в текущем году также страной-сопредседателем ОБСЕ, продолжит содействовать единственному занимающемуся урегулированием Нагорно-Карабахской проблемы международному формату – сопредседательству Минской группы ОБСЕ.

Мы коснулись также партнёрства Армения-Евросоюз. Это ещё одно направление, где есть большие перспективы углубления армяно-итальянских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия также вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве.

В контексте стабильного развития двустороннего сотрудничества мы подчеркнули также важность полноценного использования существующего между двумя странами договорно-правового поля, которое включает в себя более трёх десятков правовых документов.

Мы констатировали необходимость расширения и углубления экономических, деловых, культурных и научно-образовательных связей, а также важность человеческих контактов.

Придавая большое значение вопросу сохранения культурного наследия, наше сотрудничество получит ещё больший размах, благодаря завтра открывающемуся в Ереване Армяно-итальянскому центру сохранения культурного наследия.

Я уверен, что государственный визит господина Президента создаст прочные основы для того, чтобы поднять на новый уровень армяно-итальянский политический диалог и многоплановое сотрудничество.

Спасибо».

В честь находящегося в Армении с государственным визитом президента Италии Серджио Маттареллы и госпожи Лауры Маттареллы сегодня вечером в резиденции президента Республики от имени президента Армена Саркисяна и госпожи Нунэ Саркисян дан государственный обед. Президенты Армен Саркисян и Серджио Маттарелла выступили с взаимными тостами, в которых говорили о многовековой армяно-итальянской дружбе, о сформированных за прошедшие 25 лет после установления дипломатических отношений прочных межгосударственных отношениях и перспективах их развития, о вопросах армяно-итальянской двусторонней повестки, включающих самые разные сферы.

Президент Италии Серджио Маттарелла, прибывший в Армению с государственным визитом, посетил мемориал жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и возложил венок. Члены делегации Маттареллы также посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с его экспонатами. Сам президент оставил запись в Книге памяти, а после посадил ель в аллее памяти комплекса.

Посетил Армению Серджио Маттареллу по приглашению своего армянского коллеги Армена Саркисяна. В понедельник уже состоялись двусторонние переговоры. Также запланировано открытие армяно-итальянского центра по охране культурного наследия.