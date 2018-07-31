Восемь штатов США опротестовали публикацию чертежей для создания оружия на 3D- принтерах

Генеральные прокуратуры восьми штатов США и столичного округа Колумбия в понедельник подали иск против администрации президента США Дональда Трампа с целью принудить ее пресечь оборот материалов, пригодных для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом объявила в официальном заявлении генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд.

Она обратила внимание на то, что технология 3D-принтеров позволяет изготавливать огнестрельное оружие, которое не поддается учету и обнаружению с помощью металлодетекторов. "Это просто дико предоставлять преступникам инструменты, дающие возможность одним нажатием кнопки выпускать не оставляющее следов и не поддающееся обнаружению оружие", - отметила Андервуд.

По ее словам, истцами также выступили генпрокуроры штатов Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Орегон и Мэриленд, а также округа Колумбия.

В июне этого года власти США разрешили компании Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы с помощью 3D-принтера. С помощью схем любой желающий может изготовить такое оружие.