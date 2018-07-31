Более трех тысяч беженцев вернулись из Ливана в Сирию за две недели

Более трех тысяч беженцев вернулись из Ливана на территорию Сирийской Арабской Республики за последние две недели. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"Всего с 18 июля 2018 года из Ливана прибыли 3 826 беженцев, в том числе через пункт пропуска "Земрани" – 2 846 человек и самостоятельно через необорудованный пункт пропуска "Джейдет-Ябус" – 980 человек, с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" вернулись 318 человек", — говорится в сообщении.

По уточненным данным ведомства, из Ливана самостоятельно через необорудованный пункт пропуска "Джейдет-Ябус" (Зебедани) с 28 июля 2018 года прибыли 832 человека (женщин – 257, детей — 392). Доставка беженцев осуществлялась в сопровождении сотрудников МВД Ливана до сирийского Бейт-Джинн.

По обобщенным данным, на территориях 45 государств находятся 7 156 987 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 070 979 женщин и 3 520 665 детей.