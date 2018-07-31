Южная Корея не подтверждает информацию о разработке КНДР новых ракет

Южная Корея не подтверждает информацию о том, что КНДР якобы осуществляет конструирование новых ракет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил представитель МИД Республики Корея.

"Правительство пристально следит за развитием ситуации, мы держим тесную связь по этому вопросу с США. Но подтвердить [соответствующую информацию] мы не можем", - цитирует агентство Yonhapпредставителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ранее в понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники в американском разведсообществе сообщила, что США зафиксировали признаки того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в этой стране межконтинентальные ракеты.

Как утверждается, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракетах на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. По данным издания, соответствующие выводы сделаны в последние несколько недель, в том числе с учетом спутниковых снимков. Газета обратила внимание на то, что разведданные указывают не на расширение ракетной программы властей КНДР, а на то, что работа по разработке и конструированию современного оружия в стране продолжается даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.





