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Тоноян представил Каспршику общую ситуацию в зоне карабахского конфликта


Министр обороны Армении Давид Тоноян  сегодня, 31 июля, принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи министр обороны Армении Давид Тоноян  представил личному представителю действующего председателя ОБСЕ, послу Анджею Каспршику общую ситуацию в зоне карабахского конфликта и обстановку на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, а также и на армяно-азербайджанской государственной границе. 

Обсуждались также развития после предыдущей встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.


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