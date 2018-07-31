Тоноян представил Каспршику общую ситуацию в зоне карабахского конфликта

Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня, 31 июля, принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи министр обороны Армении Давид Тоноян представил личному представителю действующего председателя ОБСЕ, послу Анджею Каспршику общую ситуацию в зоне карабахского конфликта и обстановку на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, а также и на армяно-азербайджанской государственной границе.

Обсуждались также развития после предыдущей встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.