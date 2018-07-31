Армения не получила из Турции сигналов о готовности наладить отношения без предусловий

Вопрос нормализации отношений с Турцией без предварительных условий внесен в программу правительства Армении, которая утверждена НС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, отвечая на вопрос, предпримет ли Армения шаги по установлению дипломатических отношений с Турцией.

На замечание журналиста о том, что этот вопрос встретил бурную реакцию в турецкой прессе, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян ответил, что с прессой они знакомы, однако, Турция – не та страна, где политика осуществляется, базиручаь на откликах в прессе.

Турция не проявляет готовности нормализовать отношения с Арменией без предварительных условий. Пресс-секретарь МИД отметил, что если власти Турции пошлют соответствующий мессидж, он будет рассмотрен. Однако пока происходит обратное – президент и глава МИД Турции посещают Баку и делают там противоположные заявления. «Сигналов о готовности нормализовать отношения без предусловий мы не видим», - сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Армения готова к установлению отношений с Турцией без предварительных условий. Об этом заявил в среду журналистам в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что предварительные условия выдвигает Турция.

“Эти предусловия нелогичны, потому что обусловлены отношениями с третьей страной -Азербайджаном. Армения готова наладить отношения и установить дипотношения с Турцией без предусловий, при этом оставаясь приверженной повестке международного признания Геноцида армян", — заявил Никол Пашинян.



По его словам, международное признание Геноцида армян больше связано с необходимостью предотвращения новых геноцидов, нежели с армяно-турецкими отношениями.

Как известно, до этого протоколы по нормализации отношений с Турцией недействительны и утратили свою силу. Об этом объявил президент Армении Серж Саргсян на прошедшем 1 марта в Ереване заседании Совета нацбезопасности.

Процесс нормализации отношений Армении и Турции осенью 2008 года инициировал президент Армении Серж Саргсян. Соответствующие протоколы были подписаны министрами иностранных дел двух государств в октябре 2009 года в Цюрихе. Ожидалось, что они будут ратифицированы парламентами двух стран, что позволило бы решать все проблемы за столом переговоров. Но уже на следующий год президент Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации документов. Теперь протоколы объявлены недействительными. О том, что Армения больше не может ждать от Турции ответных шагов по налаживанию двусторонних отношений, президент Саргсян заявил в ходе прошедшей в феврале в Мюнхене конференции по безопасности.

Директор Института востоковедения Академии наук Армении Рубен Сафрастян, отвечая на вопрос, почему так и не удалось нормализовать отношения между Арменией и Турцией, отметил, что цюрихские протоколы не предполагали никаких предварительных условий, а Анкара начала выдвигать их сразу после подписания документов. По словам Сафрастяна, "Турция по-прежнему увязывает урегулирование отношений с Арменией с отношениями Еревана с третьей страной - Азербайджаном. Турки требуют урегулирования нагорно-карабахского конфликта исключительно в пользу Баку, а также им очень не нравится процесс международного признания геноцида армян в Османской Турции, и они требуют от Еревана отказаться от этой политики".

Между тем "условия, выдвинутые Турцией вопреки духу и букве цюрихских протоколов, для Армении неприемлемы", считает Рубен Сафрастян. "Более того, сегодня не может быть и речи ни о каких новых документах", уверен ученый. По его словам, Ереван готов урегулировать отношения с соседями, но без каких-либо предварительных условий.