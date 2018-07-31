Вышел новый трейлер мультфильма Родригеса и Кэмерона

Студия 20th Century Fox выпустила новый трейлер мультфильма Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Он опубликован на официальном канале Fox в YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Сюжет фильма повествует о выживании девушки-киборга в мегаполисе XXVI века. Продюсерами картины выступили Джеймс Кэмерон и Джон Ландау. «Алита» выйдет в российский прокат 3 января 2019-го.