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Вышел новый трейлер мультфильма Родригеса и Кэмерона


Студия 20th Century Fox выпустила новый трейлер мультфильма Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Он опубликован на официальном канале Fox в YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Сюжет фильма повествует о выживании девушки-киборга в мегаполисе XXVI века. Продюсерами картины выступили Джеймс Кэмерон и Джон Ландау. «Алита» выйдет в российский прокат 3 января 2019-го.




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