Чистая прибыль BP по итогам II квартала 2018 года выросла в 19 раз

Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP, приходящаяся на акционеров компании, по итогам второго квартала 2018 года составила $2,79 млрд, что в 19 раз выше, чем годом ранее, следует из отчета BP.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, за первое полугодие этот показатель увеличился в 3,3 раза и достиг $5,27 млрд.

Выручка компании за второй квартал возросла на 33%, до $75,4 млрд, за полугодие - на 28%, до $143,6 млрд.

Свободный денежный поток за вычетом компенсационных платежей, связанных с повлекшей масштабный разлив нефти аварией в Мексиканском заливе, составил во втором квартале $7 млрд.

Как отметил глава BP Боб Дадли, сильные финансовые показатели позволят компании впервые за четыре года увеличить дивиденды - на 2,5%, до 10,25 цента на акцию.

Добыча BP во втором квартале увеличилась на 1,4%, составив 3,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.



