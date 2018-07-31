Глава британского МИД оговорился, назвав свою супругу-китаянку японкой

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант допустил грубую оговорку во время своего первого официального визита в КНР, назвав свою супругу-китаянку японкой. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс,об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The Guardian.

"Моя жена - японка... Моя жена - китаянка. Это ужасная ошибка", - сказал Хант во время встречи со своим коллегой, главой МИД КНР Ван И. "Моя жена - китаянка, и мои дети - наполовину китайцы, и, таким образом, у нас есть бабушка и дедушка, которые живут в городе Сиань, а также крепкие родственные связи в Китае", - продолжил руководитель внешнеполитического ведомства.

Хант признал свою оговорку грубой ошибкой, понимая всю сложность взаимоотношений между Пекином и Токио.

Джереми Хант женат на китаянке Лусио Гуо, у пары трое детей.