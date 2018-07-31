Поставки Азербайджану оружия из Словакии являются нарушением международного права

Армения продолжает поднимать вопрос незаконной передачи Азербайджану оружия через Словакию. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Кроме того, Армения продолжает поднимать вопрос незаконной передачи Азербайджану оружия через Словакию, вопрос поднят в ОБСЕ, с учетом председательства Словакии в ОБСЕ»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отвечая на вопрос о поставках вооружения в Азербайджан как минимум 2 странами ОДКБ - Россией и Беларусью, пресс-секретарь МИД подчеркнул, что проблема в центре внимания армянской стороны. «Поставки из Словакии являются конкретным нарушением международного права. сертификаты выданы иной стране, оружие попадает в Азербайджан, чем они и хвалятся, прямо говоря, что оружие получили обходными путями. Что касается других стран, то наши возможности ограничены, так как нет механизмов воздействия. Мы настаиваем на том, что проблематичны любые поставки вооружения Азербайджану, учитывая его непредсказуемое поведение и нарушение прав человека в самой стране, когда оружие может быть использовано и против собственного населения», - сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Аэропорт в Братиславе используется для контрабандной доставки оружия в Азербайджан через территорию Словакии: перевозятся ракетные установки и гаубицы. Как сообщает сайт The Slovak Spectator, об этом говорится в разоблачении чешских журналистов. По их сообщению, поскольку существует обстоятельство конфликта в НКР, поставки вооружений Азербайджану имеют определенные ограничения, которые, по сути, были нарушены.

Сказано, что оружие производится холдингом Czechoslovak Group, принадлежащим известному бизнесмену Ярославу Стрнаду, производителю оружия.

Несмотря на то, что данная компания полностью отрицает выдвинутые обвинения, после публикации результатов журналистского расследования сотрудник оружейной компании MSM рассказал, что в словацком городе Тренчин проходило усовершенствование старого вооружения, которое затем через Израиль было переброшено в Азербайджан.

Есть сведения и о том, как недавно азербайджанские ВС гордились наличием у них чешского оружия: гаубиц «Дана» и установок ракетного залпового огня «Вампир».

Источник сообщил также, что часть комплектующих, средств навигации, связи, они получают из Израиля.

Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Ян Пейшек сообщил, что их разведслужба изучает данные о вывозе оружия.

MSM-холдинг подтвердил, что поставил Израилю гаубицы «Дана» и установки ракетного залпового огня RM-70. Директор по маркетингу отказался от предоставления иных сведений, сославшись на секретность. Однако он отрицает сделки по оружию с Азербайджаном.

Однако видеокамеры журналистов зафиксировали факты перевозки оружия. 27-го декабря из а/п Братиславы установки ракетного залпового огня были перевезены в Израиль бортом, принадлежащим азербайджанской авиакомпании, где оружие было передано заказчику – компании Elbit. Затем из Тель-Авива оружие было отправлено в Баку.

«В Израиле самолет не разгружался, самолет совершил остановку, были проверены документы, которые были в порядке, после чего самолет совершил прямой рейс в Баку»,- сказал сотрудник компании MSM.

The Slovak Spectator отмечает, что, согласно законодательству, оружие можно продавать лишь надежным странам и лицензированным покупателям. Израиль этим требованиям соответствует, а Азербайджан – нет.

Агентство TASR сообщает, что компании Czechoslovak Group пытались получить лицензию на экспорт оружия в Азербайджан, однако им это не удалось ни в Чехии, ни в Словакии.

MSM и Czechoslovak Group не подтверждают факт доставки оружия в Азербайджан. В ответ на запрос министерства экономики Словакии компания ответила, что их сделка заключена с израильской компанией. Как сообщил пресс-секретарь министерства экономики, они вместе с МИД Словакии изучают обстоятельства дела.