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Евросоюз добавил в крымский санкционный список шесть российских компаний


Европейский союз (ЕС) расширил санкционный список, связанный с воссоединением Крыма с Россией, а также строительством моста через Керченский пролив. Как сообщается во вторник в Официальном журнале ЕС, санкции были введены в отношении еще шести российских компаний.

В частности, в документе указаны такие организации, как ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", и судостроительный завод "Залив", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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