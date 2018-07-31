В центре Баку вспыхнул пожар

В центре Баку в одном из зданий вспыхнул пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

Пожар вспыхнул в офисном центре Caspian Plaza. Сотрудники офисов были эвакуированы, пожарные МЧС Азербайджана пытаются погасить пожар.