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В центре Баку вспыхнул пожар


В центре Баку в одном из зданий вспыхнул пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

Пожар вспыхнул в офисном центре Caspian Plaza. Сотрудники офисов были эвакуированы, пожарные МЧС Азербайджана пытаются погасить пожар.




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