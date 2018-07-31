В Британии разрешили без суда отключать больных от жизнеобеспечения

Пациенты в вегетативном состоянии могут быть отключены от систем жизнеобеспечения без решения суда - по инициативе родственников и с согласия врачей, постановил Верховный суд Британии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Теперь отключить такого больного от жизнеобеспечения будет проще, однако критики считают, что отключая, например, систему кормления, больных по сути будут обрекать на смерть от голода и жажды. Решение было принято судьей Верховного суда леди Джилл Блэк.

В течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей, однако этот процесс часто занимал до нескольких лет, а апелляция по каждому делу обходилась правительству в сумму до 50 тысяч фунтов.