СМИ: США предоставили Индии статус для упрощенного приобретения стратегической продукции

Индия вошла в приоритетную категорию стран-партнеров США по торговле стратегическими товарами, которым предоставлен статус STA-1 (Strategic Trade Authorization-1), что открывает для Нью-Дели возможности упрощенного приобретения американской высокотехнологичной продукции, в том числе оборонного значения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал NDTV со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса.

"Мы предоставили Индии статус STA-1, - приводит телеканал слова Росса, сказанные им на бизнес-форуме по Азиатско-Тихоокеанскому региону и зоне Индийского океана, прошедшем в Торговой палате в Вашингтоне. - Это очень важное изменение ее [Индии] статуса в нашем режиме по контролю над экспортом".

Как отмечает NDTV, Индия стала единственной страной Южной Азии, которая имеет такой статус. В целом в Азии еще лишь два государства наделены таким статусом - Япония и Южная Корея. В настоящее время в список STA-1 входят 36 стран.

Индия таким образом получит возможность приобретать у США передовые технологии и продукцию вместе с другими близкими союзниками и партнерами Вашингтона, указывает телеканал.





